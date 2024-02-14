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ينطلق بعد قليل، مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بقصر الاتحادية في القاهرة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي بقصر الاتحادية، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعقيلته أمينة أردوغان، بمطار القاهرة لدى وصولهما العاصمة.

وتشهد العاصمة القاهرة اليوم الأربعاء، قمة رئاسية مصرية تركية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، ورجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات موسعة مع أردوغان؛ لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أن «جلسة المباحثات الموسعة تشهد التباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع».

ونقدم لكم بثًا مباشرًا نقلًا عن موقع «الرئاسة»: