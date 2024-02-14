شولتس: لا أستبعد فوز حزبي في الانتخابات رغم تردي نتائجه في الاستطلاعات

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن من الممكن لحزبه الاشتراكي الديمقراطي أن يعاود تحقيق نجاح في الانتخابات البرلمانية الألمانية المقررة في خريف العام المقبل، وذلك على الرغم من تردي نتائج الحزب في استطلاعات الرأي في الوقت الحالي.

وخلال زيارة لمدرسة في دائرته الانتخابية في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا، قال شولتس، اليوم الأربعاء: "قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة لم يكن أحد يعتقد أن الحزب الاشتراكي سيحقق مثل هذه النتيجة الجيدة مثلما حدث في الواقع".

وبدورها نشرت المدرسة على حسابها على انستجرام مقطع فيديو للزيارة.

وقال شولتس: "أعتقد أن ذلك قد يحدث أيضا في الانتخابات البرلمانية القادمة، لأننا أنجزنا الكثير رغم الفترة غير المستقرة بشكل لا يمكن تصديقه".

وكانت تلميذة سألت شولتس: "هل تعتقدون أنه سيتم إعادة انتخاب حزبكم مرة أخرى؟"، ورد المستشار الألماني على السؤال بشكل مقتضب قائلا: "نعم"، الأمر الذي دفع التلميذة للسؤال مجددا "حتى بمثل هذا القدر من التأييد؟".

كان حزب شولتس حصل على 25.7% من أصوات الناخبين في انتخابات 2021، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن نسبة تأييد الحزب بين الناخبين الألمان تتراوح بين 14 و16% ليحتل المركز الثالث على قائمة أقوى الأحزاب السياسية في ألمانيا بعد التحالف المسيحي "الذي يتزعم المعارضة" وحزب البديل من أجل ألمانيا.

وأشار شولتس إلى تداعيات حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وقال: "في الواقع، لقد تمكنا من التعامل مع هذه الأمور بشكل جيد تماما"، وأضاف شولتس، "لقد اتخذنا أهم القرارات" فيما يتعلق بقدرة ألمانيا على التطور مستقبلا، وأتم: "الآن يجب علينا أن نعمل قليلا لنضمن انتشار هذه المعلومة"، واختتم تصريحاته قائلا: "أنا متفائل بذلك تماما".