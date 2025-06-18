جيش الاحتلال يُقر بإسقاط إيران لمسيرة إسرائيلية في أصفهان

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، بإسقاط إيران مسيرة متوسطة المدى من طراز «هيرمس» في أصفهان، بعد إطلاق صواريخ أرض - جو عليها.

وقال مكتب المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، في بيان، إن «التحقيق جارٍ لمعرفة ما إذا كان الإسقاط حدث عمدًا أم يرجع إلى عطل فني».

وأشار إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، زاعمًا أنه «لا يخشى من تسريب المعلومات بشأن إسقاط المسيرة».

وفي وقت سابق، أعلنت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الإيرانية، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز «هيرمس» شرق أصفهان.

وقالت وكالة «إيسنا» للأنباء، إن تلك الطائرة المسيرة كانت مزودة بأسلحة، لكنها لم تتمكن من إطلاقها على أهدافها؛ بسبب تصدي الجيش لها.

وطائرة هيرمس، من إنتاج شركة إلبيت سيستمز، وهي طائرة إسرائيلية بدون طيار متوسطة الحجم، متعددة الحمولة، متوسطة الارتفاع وطويلة المدى، مصممة لمهام تكتيكية.

وتتمتع المسيرة الإسرائيلية بقدرة تحمّل تزيد عن 30 ساعة، ويمكنها الطيران على ارتفاع أقصى يبلغ 30,000 قدم (9,100 متر)، ومهمتها الأساسية الاستطلاع والمراقبة ونقل المعلومات.