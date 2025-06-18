وفاة شخصين واستخراج 5 ناجين من أسفل منزل نور الشريف المنهار بحي السيدة زينب حتى الآن

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يتابع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار رقم ٢٠ شارع محمد عنايت من شارع قدرى بحي السيدة زينب.

وكان مصدر أمني قد كشف أن العقار المنهار كان شاهدا على طفولة الفنان نور الشريف ويملكه أحد أقارب الفنان الراحل.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا فى الساعة ١ بانهيار العقار، وانتقل محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم استخراج ٥ ناجين وحالتى وفاة حتى الآن، وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم، موضحًا أن العقار المنهار قديم ومنشأ منذ عام ١٩٥١ ومكون من أرضي و٤ طوابق متكررة.

وقرر محافظ القاهرة اخلاء العقار المجاور للعقار المنهار فى ٢٠ شارع عنايت من شارع قدرى بحي السيدة زينب احترازيًا من السكان دون المنقولات حتى التأكد من عدم تأثره من الانهيار، مع تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له.

وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض بعد استخراج ٥ مصابين، وحالتى وفاة حتى الآن.