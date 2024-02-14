لافروف: روسيا تعتزم توسيع نطاق وجودها الدبلوماسي في أفريقيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا تعمل على توسيع نطاق وجودها الدبلوماسي في أفريقيا.

وأضاف لافروف في كلمة أمام مجلس الدوما الروسي: "إننا نعمل على توسيع نطاق وجودنا الدبلوماسي والاقتصادي والإنساني في أفريقيا، التي من المقرر أن تصبح أحد الأقطاب المهمة في العالم الناشئ متعدد الأقطاب"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأكد أن موسكو تنفذ، بالتعاون مع الدول الأفريقية، الاتفاقات التي تم التوصل إليها في القمة الروسية الأفريقية الثانية التي عقدت في مدينة سان بطرسبرج في يوليو 2023.

وأضاف لافروف أنه "من المقرر عقد مؤتمر وزاري لمنتدى الشراكة الروسي الأفريقي في النصف الثاني من العام الجاري. وسيحضر المؤتمر وزراء الخارجية ورؤساء الهيئات التنفيذية لاتحادات التكامل الأفريقية".

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الروسي إن حماية حقوق المواطنين الروس في الخارج تظل أولوية غير مشروطة وسط الوضع غير المتوازن في العالم.

وأكد لافروف أن "حماية الحقوق القانونية للمواطنين الروس في الخارج تظل من بين الأولويات غير المشروطة".

وأضاف: "وكما رأيتم، كان علينا أيضا إجلاء مواطنين روس من مناطق الأزمات والصراعات المحتملة في العام الماضي. ويجب أن نكون مستعدين لهذا العمل بشكل دائم، نظرا للوضع غير المتوازن في العالم، والمحفوف بالمزيد من الأزمات".

وقال لافروف، في وقت سابق، إن روسيا تواصل تنظيم إجلاء المواطنين الروس من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتم إجلاء نحو 1200 مواطن روسي وأفراد عائلاتهم ومنهم مواطنون من دول أخرى، من قطاع غزة.