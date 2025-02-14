مديرية الشباب بالجيزة: استمرار فعاليات دوري كرة القدم للأندية الصغيرة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تنفيذ فعاليات النسخة العاشرة لدوري خماسيات كرة القدم للأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والمراكز والساحات الرياضية على مستوى مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب الدقي.

وأوضحت المديرية، أن الدوري ينفذ على نطاق 19 إدارة شباب فرعية تابعة لمحافظة الجيزة بمشاركة 5000 من أعضاء الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بنظام دوري من دور واحد على مرحلتين عمريتين الأولى من 15 إلى 20 سنة، والثانية من 21 الى 35 سنة.

وتابعت، أن المنافسات ستستمر حتى أبريل 2025 على مرحلتين الدور التمهيدي والختامي على مستوى المحافظة، حيث يحصل الفريقان الحاصلان على المركز الأول والثاني على جوائز مالية قيمة، على أن يتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول بالمحافظة في اللقاء الختامي.

وصرح الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة الشباب والرياضة بالجيزة، بأن هذا الدوري يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بصحة المواطنين وخاصة الشباب والنشء ورفع لياقتهم البدنية واستثمار أوقات الفراغ بشكل إيجابي وفعال.