غازلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الفنان رشوان توفيق، خلال كواليس تصوير مسلسل "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الشخصي على انستجرام، فيديو لها مع الفنان رشوان، قائلة: "بصوا القمر ده، الجميل ده، والعسل ده، حبيبي انا بحبك حب"، وقامت بتقبيل رأسه.

وتقدم ياسمين مع الفنان رشوان توفيق مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي سيعرض في السباق الرمضاني، والعمل هو دراما اجتماعية تتضمن طابعًا من الرومانسية والكوميديا.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، ويكشف عن تحديات الإنسان في العلاقات اليومية والمواقف الرومانسية.