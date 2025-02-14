رئيس ليفركوزن: ألونسو يستحق تمثالا

لدى سؤاله عما إذا كان يمكن تكريم المدرب الإسباني، تشابي ألونسو، يوما ما خارج ملعب "باي أرينا" الخاص بباير ليفركوزن، قال الرئيس التنفيذي للنادي، فرناندو كارو، إنه "بناءً على ما حققه الموسم الماضي، فقد قدم ما يكفي ليستحق تمثالًا".

وكان كارو الشخص الذي استقدم ألونسو، في عام 2022، وهو الآن يواجه معركة لإبقائه في مكانه.

وقال كارو لوكالة "فرانس برس": "كان لدينا انطباع بأننا بحاجة إلى تغيير، إلى حافز جديد في الفريق.. لم يكن الأمر مخاطرة بالنسبة لنا، كنا متأكدين تماما بعد أول محادثة معه (ألونسو)، أنه واضح في أفكاره، وسيكون قادرا على تطبيقها في الفريق".

وتابع: "عندما يكون لديك سيرة ذاتية مثل سيرته، وقد فزت بكل شيء تقريبا، وعندما تجمع ذلك مع شخصيته ونجاحه الرياضي، فإن (تأثير المزيج) يتضاعف ويتسارع".

وأردف: "نعتقد أنه سيكون المدرب في الموسم المقبل".

وعن نجم ليفركوزن، فلوريان فيرتز، قال كارو: "لديه عقد حتى 2027، وهو سعيد هنا.. إنه شخص تنافسي... طالما يمكننا توفير فريق تنافسي له، يمكنه المنافسة على جميع الألقاب.. والأمر نفسه ينطبق على تشابي، فهو سعيد هنا".

وأشاد الرئيس التنفيذي لليفركوزن بـ"التأثير الكبير" لألونسو في النادي، ثم استطرد "بالنسبة لي، من السهل جدا (إعطاء الفضل) في كل شيء إلى تشابي".

وحول مواجهة فريقه المرتقبة مع ضيفه بايرن ميونخ، غدا السبت، في مباراة قد تكون حاسمة للصراع على لقب الدوري الألماني، قال كارو: "لا أعتقد أنهم يخافون منا، لكنهم يحترموننا".

وأضاف: "إنهم يعرفون أنهم يستطيعون هزيمتنا، ونحن نعرف أننا يمكننا التغلب عليهم.. هذه هي كرة القدم: المنافسة، الاحترام، والقتال من أجل النجاح".