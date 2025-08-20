حافة خاصة من الأهلي لتقديم واجب العزاء في والد الشناوي

قرر النادى الأهلى توفير حافلة خاصة لنقل اللاعبين إلى مدينة الحامول بكفر الشيخ لتقديم واجب العزاء في والد محمد الشناوى حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بكفر الشيخ، عقب انتهاء التدريبات.

وانتقل منذ قليل، جثمان والد محمد الشناوى لاعب النادى الأهلي من مستشفى الشيخ زايد المركزى متوجهة إلى كفر الشيخ بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بخروج الجثمان.

وكان والد الشناوي قد وافته المنية إثر حادث سير أليم أمس الثلاثاء،بعد إنقلاب سيارته عند الكيلو 292 بطريق الواحات.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في الجولة الرابعة نظيره غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز"دوري نايل"، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء في استاد غزل المحلة.