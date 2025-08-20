شهدت أسواق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، استقرارًا في أسعار الدواجن، فيما واصل البيض الارتفاع إذ بلغت كرتونة البيض الأحمر 148 جنيهًا، وسط تباين حركة البيع والشراء من جانب المواطنين.

وقال أحمد عاطف أحد تجار السوق، إن أسواق الطيور تشهد استقرارًا في الأسعار الطيور وارتفاعا في أسعار البيض، وأن أسعار الدجاج الأبيض تتراوح حاليًا بين 75 و78 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الدجاج الأحمر "البلدي" 115 جنيهًا للكيلو، والفيومي البلدي 135 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه ما بين 180 و200 جنيه، والأوراك من 70 إلى 75 جنيهًا، فيما استقر سعر الكبد والقوانص عند 90 جنيهًا للكيلو.

وأشار عاطف، إلى أن سعر البط السوداني بلغ نحو 140 جنيهًا للكيلو حسب النوع، بينما تراوح سعر زوج الحمام بين 180 و200 جنيه، وسجل الأرنب البلدي 140 جنيهًا للكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض، أوضح عاطف، أن هناك ارتفاعًا إذ وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى 148 جنيهًا، والبيض الأبيض إلى 138 جنيهات، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 120 جنيها.

وتوقع عدد من تجار سوق المنشية، أن تشهد الأسعار استقرارًا خلال الفترة المقبلة، مع تحسن حركة الطلب، وزيادة المعروض في الأسواق، واعتدال درجات الحرارة.