الأزهر للفتوى: العمل الإنساني الحق يبدأ من غزة ودعم صمود شعبها واجب ديني وأخلاقي

دعا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى دعم الجهود المصرية وتكثيف كافة الجهود الإنسانية الدولية والعربية والإسلامية لإمداد قطاع غزة بالقوافل الإغاثة الغذائية والطبية والدوائية، ومواد الإعمار العاجلة، وتكاتف الجهود الدولية والعربية والإسلامية لرفع المعاناة التي يعيشها المدنيون الأبرياء.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني؛ لافتًا إلى أنه في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن تعزيز الجهود الإنسانية؛ يعيش شعب فلسطين الصامد في قطاع غزة مأساة إنسانية خانقة؛ حيث يئن تحت حصار عدو جائر، وتجويعٍ قاسٍ، وحرمانٍ ممنهج من الماء والغذاء والدواء، في انتهاكٍ صارخٍ لكل القوانين والأعراف الدولية، وممارسة جرائم حرب مكتملة الأركان بحق الإنسانية جمعاء.

كما دعا المركز إلى إعلاء صوت الضمير الإنساني العالمي فوق الشّره الصهيوني التّوسعي والجرائمي؛ نصرةً للمظلومين ودفاعًا عن القيم التي وُجد يوم العمل الإنساني من أجلها.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن العمل الإنساني الحقّ يبدأ في هذا التوقيت من غزة، وأن دعم صمود هذا الشعب المكلوم واجبٌ ديني وإنساني وأخلاقي على العالم أجمع.

وشدد على أن الأزهر الشريف أدان مرارًا جرائم الاحتلال الغاشم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، ويجدد اليوم إدانته لهذه الممارسات الإجرامية التي تمثل أبشع صور الازدواجية الدولية، في وقت يُرفع فيه شعار العمل الإنساني بينما تُسحق حقوق الإنسان الأساسية في فلسطين، خاصة في غزة.

وحيا بإجلال وإكبار صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني البطل، داعيًا الله لهم أن ينصرهم، وأن يعافيهم، وأن يقرّ أعينهم بالحرية والأمان.