قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن الجهد المصري لم يتوقف منذ بداية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.

وأكد خلال استضافته بأولى حلقات برنامج «الجلسة سرية» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري في المقام الأول، مشيرا إلى أن كل تحرك مصري في هذه القضية هو تحرك جاد يأخذ في اعتباره مسألة الأمن القومي المصري، ونأخذ في الاعتبار كل التعقيدات.

وشدد على أن مصر لا تبحث عن دور في القضية الفلسطينية بل الدور هو الذي يبحث عن مصر ليزداد قوة وتأثير وفاعلية.

وأكد أن مصر تقريبا الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بعلاقات مميزة وجيدة للغاية مع السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية وجميع المنظمات الفلسطينية والفصائل بلا استثناء سواء في الداخل أو في الخارج، أيا كان توجهات هذه الفصائل سواء دينية أو أيديولوجية أو يسارية، فعلاقة مصر مميزة بالجميع بلا استثناء.

ولفت إلى تميز الموقف المصري بالثبات إزاء القضية الفلسطينية فهو لا يتغير ولن يتغير، ولم يؤخذ على مصر أنها غيرت موقفها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن موقف مصر هو وجود دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: «دائما ما نقول للفلسطينيين وهو ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من خطاب أنه على الفلسطينيين والإسرائيليين الاستفادة من الخبرة والتجربة المصرية فيما يتعلق بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في 26 مارس 1979 أو الاستفادة بتجربتنا في مفاوضات طابا، فلن تؤسس دولة فلسطينية دون مفاوضات».

وشدد على أن مصر ليست وسيطا، فأي دولة أخرى وسيط أما مصر فشريك كامل فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، لذلك «نحن شركاء ولسنا وسطاء».