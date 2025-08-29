مرتضى منصور يرد على شكوى مجلس الزمالك ضده للنائب العام

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على قرار المجلس الحالي للقلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب على التقدم بشكوى ضده للنائب العام.

كتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعى فيسبوك "انتظروني غدا سأرد بالصوت والصورة والمستندات، وليس بالكذب والصوت العالي".

وكان نادي الزمالك قد أعلن مساء اليوم الجمعة، أنه تقدم بشكوى مرتضى منصور رئيس النادي السابق، وذلك على خلفية بعض المخالفات المالية التي يرى المجلس الحالي أنها حدثت في عهده.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن محاولات الهدم وتعطيل المسيرة لن تثني النادي عن تحقيق حلم جماهير القلعة البيضاء وتشييد الفرع الجديد في مدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن مجلس الزمالك كان قد عقد جلسة مع مسؤولي وزارة الإسكان أمس الخميس، وتم خلالها تقريب وجهات النظر حول موقف المجلس الحالي، من الانتهاء من الانشاءات في اقرب وقت.