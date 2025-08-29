مجلس الزمالك يشكو مرتضى منصور للنائب العام

قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور رئيس النادي السابق، وذلك على خلفية بعض المخالفات المالية التي يرى المجلس الحالي أنها حدثت في عهده.

وأعلن النادي انه تقدم بعدد من البلاغات إلى المستشار محمد شوقي النائب العام ، وذلك بهدف حماية مصالح النادي والحفاظ على المال العام.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن محاولات الهدم وتعطيل المسيرة لن تثني النادي عن تحقيق حلم جماهير القلعة البيضاء وتشييد الفرع الجديد في مدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن مجلس الزمالك كان قد عقد جلسة مع مسؤولي وزارة الإسكان أمس الخميس، وتم خلالها تقريب وجهات النظر حول موقف المجلس الحالي، من الانتهاء من الانشاءات في اقرب وقت.