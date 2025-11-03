بوليتيكو: اليسار الأوروبي يستلهم تجربة زهران ممداني في الانتخابات المقبلة

- سياسيون فرنسيون وألمان وبريطانيون توجهوا إلى نيويورك للتعرف على الأسلوب الانتخابي للمرشح الديمقراطي

تشهد مدينة نيويورك الأمريكية، غدا الثلاثاء، انطلاق الانتخابات العامة لاختيار رئيس جديد للبلدية (عمدة) وسط منافسة سياسية محتدمة وتحديات اقتصادية وقضايا اجتماعية ملحة.

ويخوض سباق الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين هم الناشط الاشتراكي ومرشح الحزب الديمقراطي زهران ممداني والحاكم السابق لولاية نيويورك المرشح المستقل أندرو كومو ومرشح الحزب الجمهوري كورتس سليوا، بينما انسحب العمدة الحالي إريك آدمز من السباق قبل أسابيع قليلة بعد أن واجه ضغوطا سياسية وانتقادات تتعلق بأدائه خلال ولايته.

ويعد ممداني (33 عاما)، أول مسلم يتم ترشحيه لمنصب عمدة نيويورك، وهو الأوفر حظا في الفوز بالانتخابات وفقا لآخر استطلاعات الرأي إذ أظهرت تقدمه على منافسيه بفارق يتراوح بين 15 و20%.

من جهتها، ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن صعود ممداني من عضو غير معروف في مجلس ولاية نيويورك إلى المرشح الأوفر حظًا لرئاسة بلدية المدينة، أثار حماسًا واسعًا بين أحزاب اليسار في أوروبا مع اقتراب الانتخابات المحلية.

وأضافت المجلة الأمريكية أن سياسيين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا توجهوا إلى نيويورك خلال الأسابيع الماضية للتعرف على أسلوب ممداني الانتخابي، القائم على الحملات الشعبية، وجمع التبرعات الصغيرة، والتركيز على قضايا المعيشة وغلاء الأسعار.

وأوضحت "بوليتيكو" أن مانون أوبري، الرئيسة المشاركة لمجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي وعضو حزب فرنسا الأبية، شاركت في حملة ممداني الميدانية، معتبرة أنه يمثل نموذجا لـ"التغيير الجذري" الذي يسعى إليه اليسار الفرنسي في الانتخابات البلدية عام 2026.

وفي ألمانيا، أرسل حزب اليسار وفدا إلى نيويورك للقاء مسئولي حملة ممداني، بينهم مدير الاستراتيجية موريس كاتس. وقالت عضو حزب اليسار الألماني، ليزا فلام إن "تجربة ممداني قدمت رؤية ملموسة لتحسين حياة الناس"، مشيرة إلى اعتزام الحزب اعتماد أسلوبه في الانتخابات المقبلة ببرلين.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن ممداني أكد أن تركيزه حاليا "محلي تماما"، موضحا أن هدفه هو "إعادة السياسة إلى الناس العاديين، والتركيز على قضايا القدرة على تحمل تكاليف المعيشة".

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن أحزاب اليسار في فرنسا وبريطانيا أبدت إعجابا باستراتيجية ممداني الإعلامية، خاصة استخدامه مقاطع الفيديو القصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت رسالته قريبة وبسيطة.



وقالت النائبة الفرنسية دانييل أوبونو، إن فوزه في الانتخابات التمهيدية "حدث سياسي مهم"، فيما دعا موثين علي، نائب زعيم حزب الخضر البريطاني، إلى تبني أسلوب "أكثر حيوية وجاذبية" في التواصل مع الناخبين.

كما أظهرت استطلاعات "بوليتيكو" ارتفاع حظوظ حزب الخضر البريطاني إلى 14% من نوايا التصويت، بينما يواصل حزب اليسار الألماني تقدمه منذ نتائجه المفاجئة في فبراير الماضي.

وفي فرنسا، نقلت المجلة الأمريكية عن مرشح حزب الخضر لرئاسة بلدية باريس دافيد بيليار قوله إن تجربة ممداني ألهمته للتركيز أكثر على مشاكل المعيشة، موضحا: "لقد أمضينا وقتا طويلا في الدفاع عن البيئة، لكن ربما لم نفعل ما يكفي لمساعدة الناس على الصمود حتى نهاية الشهر"، على حد تعبيره.

واختتمت "بوليتيكو" تقريرها بالقول إن تجربة ممداني لا تؤثر فقط في المشهد السياسي الأمريكي، بل تمتد أيضا إلى أوروبا، حيث يسعى اليسار إلى استلهام طريقته لإعادة بناء الثقة والأمل بين الناخبين.