الحكم بالسجن 6 أعوام على رجل ألماني بتهمة الاعتداء الجنسي على ابنتيه

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قضت محكمة ألمانية اليوم الخميس بالسجن لمدة 6 أعوام ضد رجل مدان بالاعتداء الجنسي على ابنتيه.

وانصاع القضاة اليوم في المحكمة المحلية بمدينة شفرين بولاية مكلنبورج-فوربومرن شمالي ألمانيا لمطلب الادعاء العام بسجن الرجل، 53 عاما، المنحدر من مدينة بويتسنبورج بالولاية ذاتها.

ورأى القضاة أنه ثبت أن المتهم ارتكب هذه الجريمة على كلتا ابنتيه عدة مرات في الفترة بين عامي 1996 و2002.

وأبلغت الفتاتان عن أباهما في عام 2012 وهما الآن بالغتان.

وأراد الدفاع الحكم ببراءة المتهم وأعلن أنه سيطعن على الحكم، ويرى أن هناك شكوكا حول مدى صدق اتهامات الفتاتين.



