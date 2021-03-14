رئيس النمسا: لن نستعيد معدلات النمو الاقتصادي الطبيعية قبل 2022

أكد الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين أنه مازال متفائلا بالرغم من تجدد الاصابات المرتفعة بوباء كورونا في البلاد، مشيرا إلى أنه مقتنع بأنه سيكون لدى النمسا معدلات نمو إيجابية مرة أخرى هذا العام، ولكن من المحتمل عدم استعادة مستوى عام 2019 إلا قرب نهاية عام 2022.

وقال الرئيس النمساوي، في تصريحات اليوم الأحد، أن تداعيات أزمة كورونا في البلاد تفوق ألمانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن السبب وراء ذلك أن السياحة تلعب دورا أكبر بالنسبة للنمسا.

وذكر الرئيس أنه بعد عام واحد من الإغلاق لدينا نحو مليون شخص عاطلون عن العمل أو يعملون لوقت قصير والعديد من الشركات على وشك الانهيار.

وأضاف الرئيس النمساوي أن الولايتين السياحيتين الأكبر فى البلاد وهما تيرول وسالزبورغ، تضررتا بشدة من الآثار الاقتصادية للوباء، إضافة إلى العاصمة فيينا وهي مدينة سياحية بارزة على خريطة السياحة الدولية مشيرا إلى أن البلاد سوف تظل تعاني من فترة جفاف سياحي حتى الصيف المقبل، متمنيا سرعة السيطرة على الفيروس فى كل العالم.

وحول انتقادات النمسا للاتحاد الاوروبي بسبب سياسات توزيع اللقاحات، قال الرئيس النمساوي أن جميع دول الاتحاد تشكو نفس الشكوى وتنتقد عدم حصولها على الحصص العادلة من لقاحات كورونا، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف الإنتاج من مختلف اللقاحات لتوفير الجرعات الملائمة للجميع بشكل متكافئ.