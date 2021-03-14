وزير الصحة السودانى لـ«الشروق»: مصر تعتزم إنشاء صرح طبى ضخم فى دارفور

- هالة زايد تزور الخرطوم الشهر المقبل.. وحملة مصرية لـ«فحص عيون» جميع تلاميذ مدارس السودان..



قال وزير الصحة السودانى عمر أحمد النجيب إن زيارة رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك والوفد الوزارى إلى مصر، تُعد نقلة جديدة فى مسار العلاقات بين الخرطوم والقاهرة، كاشفًا عن اعتزام مصر إنشاء صرح طبى ضخم فى مدينة نيالا بإقليم دارفور.



وأوضح وزير الصحة السودانى فى تصريحات لـ«الشروق» على هامش زيارته للقاهرة، أنه اتفق خلال المباحثات مع وزيرة الصحة هالة زايد، على العمل سويا بصورةً استراتيجية، عبر تحقيق مُواءمة بين النظم الصحية فى البلدين من حيث القوانين والرؤى والإدارات وعلى جميع المستويات أيضا، مشيرا إلى انهيار القطاع الطبى فى عهد النظام السودانى السابق، وسعى الحكومة الانتقالية لإعادة صياغة القطاع بالكامل حاليا.



وأضاف أن هالة زايد ستزور السودان مطلع إبريل المقبل، لتشكيل لجان تعمل على تفعيل تلك المواءمة بين النظم الصحية فى البلدين.



وأشار وزير الصحة السودانى إلى أن بلاده تواجه أزمة ضخمة فى توفير الدواء، ومن ثم تم الاتفاق على سرعة إرسال أدوية اسعافية لمعالجة الوضع الكارثى فى البلاد، بالإضافة إلى توطين صناعة الدواء بالسودان، مبديا دهشته من أن بلاده تستورد «المحاليل الطبية»! وانطلاقا من ذلك تم الاتفاق أيضا على تدشين مشروع لصناعة الدواء وتوطينه فى البلاد خلال الـ 6 أشهر المقبلة.



كما تم الاتفاق على تدشين مشروع لمكافحة «ناموس الجامبيا» الناقل للأمراض بين البلدين، ونقل الخبرات الطبية المصرية المختصة فى القضاء على «فيروس سى» إلى السودان عبر 5 مراكز للعلاج فى البلاد.



وأشار النجيب إلى دعم آخر مُقدم من الحكومة المصرية، بتدشين حملة لـ«فحص النظر» لجميع تلاميذ المدارس بالسودان، مضيفا أن جميع الأطفال الذى يحتاجون نظارات طبية سيتم توفيرها بالكامل لهم.



وأضاف إنه تم بحث علاج مصابى الثورة السودانية فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية، مشيرا إلى أن لجانا فى السودان تعمل على تقييم أولوية الاحتياج للعلاج فى مصر، مؤكدا أن تلك المبادرة تعبر عن مدى الدعم المصرى للثورة السودانية.



واختتم النجيب تصريحاته بأنه خلال زيارته لأحد المستشفيات بالعاصمة السودانية «الخرطوم» طلب منه أحد الأطفال أن يلتقى به قبيل خضوعه لعميلة جراحة، استجبت بالفعل لطلبه، وقال لى: «أنا من نيالا بإقليم دارفور فى غرب السودان، فلماذا أذهب للعاصمة لإجراء الجراحة؟ ولماذا ليس هناك أى مستشفى فى «نيالا؟».



وعبّر الوزير عن تأثره الشديد من ذلك الموقف الإنسانى، مضيفا عندما التقيت وزيرة الصحة المصرية رويت لها تلك الواقعة، فوعدت بإنشاء صرح طبى ضخم فى «نيالا» باسم الطفل صاحب الواقعة «محمد عديل» الذى يبلغ من العمر 10 سنوات، وأكدت وضع حجر أساسه فى إبريل المقبل.