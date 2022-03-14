طمأن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، المصريين بأن السلع كافة متاحة، فالمعروض والمخزون كثير.

وأضاف إبراهيم، في لقاء ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه لا توجد مشكلة في سلاسل الإمداد والعرض في المواد الغذائية، فالدولة توفر جميع السلع بأسعار مخفضة في منافذ التموين.

وحول شائعات نقص الأرز، أوضح أنه حتى الآن لم ترد أي شكوى حول نقص الأرز، وإذا كانت هناك أزمة فهي مفتعلة وليست حقيقية لأن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في تلك السلعة، مشددًا على التصدي لأي تاجر يحاول احتكار البضائع.

وذكر أنه يتم إنتاج ربع مليار رغيف خبز يوميًا بسعر 5 قروش، فكل مواطن مستحق للدعم يتحصل على 5 أرغفة في اليوم، ويبلغ استهلاك الفرد من القمح سنويا 182.5 كيلو جرام، مشيرًا إلى أن البعض يسيئون استخدام الخبز التمويني ويستخدمونه كطعام للمواشي والدجاج.

وأكد إمكانية انخفاض سعر رغيف العيش السياحي مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، موضحا أن رغيف العيش المدعم لم يتعرض لأي زيادة في سعره منذ سنوات، والدولة تتحمل من 60 إلى 70 قرشا دعما على كل رغيف، وبالتالي فإن البسطاء لن يضاروا ولم يتأثروا فيما يخص الخبز.

https://www.youtube.com/watch?v=5nL5pjxbtEI