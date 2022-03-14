 بولندا تسجل 7578 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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بولندا تسجل 7578 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بكورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 9:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 9:18 ص

سجلت بولندا 7578 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 9 حالات وفاة جديدة جراء الوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و818 ألفا و687 حالة، والوفيات إلى 113 ألفا و443 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 53 مليونا و648 ألفا و229 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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