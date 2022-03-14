جوتيريش: تغير المناخ يؤثر على النساء والفتيات بشكل غير متناسب

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين إن تغير المناخ يؤثر على النساء والفتيات بشكل غير متناسب، مما يمثل عائقاً أمام تحقيق المساواة الكاملة.

وأضاف جوتيريش في نيويورك اليوم الاثنين، في افتتاح المؤتمر الـ 66 للجنة الأممية لوضع المرأة : "تواجه النساء والفتيات في كل مكان، أكبر التهديدات وأعمق الضرر".

وأوضح جوتيريش أن النساء والفتيات في كل مكان يتخذن إجراءات لمواجهة الأزمات المناخية والبيئية. وأن النساء والفتيات في كل مكان مازلن مستبعدات إلى حد كبير من مواقع اتخاذ القرارات"

وحذر جوتيريش من أنه غالبا ما يتم تجاهل احتياجات المرأة ومصالحها عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات بشأن استخدام الأراضي أو التلوث أو المحافظة على البيئة أو المسارات المتبعة لمواجهة أزمة المناخ، مضيفا أنه على سبيل المثال، لا تترأس النساء سوى 15 % فقط من وزارات البيئة في جميع أنحاء العالم.