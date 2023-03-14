وجه وزير النقل الفرنسي كليمنت بون، اليوم الثلاثاء، انتقادا لاذعا لعمدة باريس آن هيدالجو، على خلفية أزمة القمامة المتراكمة في الشوارع.

ووصف بون في تصريحات لقناة «فرانس 2»، باريس بأنها «أصبحت كومة قمامة عملاقة في الهواء الطلق»، متهما هيدالجو بأنها «لا تحرك ساكنا».

وشدد على أن الوضع الحالي في العاصمة الفرنسية بات يؤثر على الصحة العامة، متابعا: «لا أشعر بالأذى من إضراب جامعي القمامة، بل من هيدالجو، هي لا تفعل شيئا».

وقبل نحو أسبوع، احتشد جامعو القمامة في باريس للاحتجاج على خطة الحكومة لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، ثم قرروا تمديد الإضراب.

وذكرت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية أن إضراب جامعي القمامة، تسبب في تعفن أكثر من 5000 طن من القمامة في الشوارع، مع وجود الفئران حولها في كل مكان.

وتشهد فرنسا منذ عدة أشهر احتجاجات وإضرابات، رفضا لخطة الحكومة المعنية بإصلاح نظام التقاعد، حيث تصر الحكومة على عدم التراجع عن رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.

وترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين، بحسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح والقاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

يذكر أن مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، تبنى السبت الماضي، إصلاح نظام التقاعد، ليدخل المشروع المثير للجدل أسبوعا حاسما قبل عرضه الخميس على الجمعية الوطنية.