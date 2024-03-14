شولتس: علاقتي مع ماكرون ودية للغاية

على الرغم من الخلافات الأخيرة بشأن أوكرانيا، وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء علاقته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها "ودية للغاية".

وقال شولتس ردا على سؤال في برلين في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين: "الأمر مختلف عما يفكر فيه الكثيرون... إيمانويل ماكرون وأنا لدينا علاقة شخصية جيدة للغاية... أود أن أسميها ودية للغاية".

وأضاف: "هناك أيضا فهم مشترك جيد لبعضنا البعض، وهذا يساعد أيضا في كل ما يتعين علينا القيام به".

ومن المقرر أن يجتمع شولتس مع الرئيس الفرنسي في برلين غدا الجمعة لإجراء محادثات. وسيجتمعان بعد ذلك مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك. وستكون هذه أول محادثات رفيعة المستوى في ما يسمى بـ "مثلث فايمار" منذ حزيران/يونيو 2023.

وتجري المحادثات بعد نحو ثلاثة أسابيع من اجتماع نحو 20 رئيس حكومة في باريس لمناقشة الحرب في أوكرانيا. وانتهى المؤتمر بخلاف حاد حول إمكانية نشر قوات في منطقة الحرب.

وفي المؤتمر الصحفي اللاحق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي نشر قوات برية، حيث اختلف شولتس معه عدة مرات في الأيام التي تلت ذلك.