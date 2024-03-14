إصدار 65 عقدا لتقنين أوضاع مواطني جنوب سيناء

وقع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على عقود تقنين لوضع اليد لمواطني المحافظة، طبقًا للنموذج الموحد الجديد، تضامنًا منه مع المواطنين لحقهم في الاستقرار، وحفاظًا على أراضي الدولة.



قال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى توقيع عقد لمواطن بمدينة أبو زنيمة، وعقد لمواطن بمدينة رأس سدر، ليصل إجمالي عدد عقود التقنين لوضع اليد التي جرى إصدارها حتى الآن 65 عقدًا، بواقع 12 عقد للمواطنين بمدينة رأس سدر، و40 عقدا لمواطني مدينة دهب، وعقد لموطن بمدينة أبوز نيمة، و12 عقدت لمواطني مدينة طور سيناء، وذلك بعد استيفاء الضوابط والشروط القانونية، وطبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017.



وأكد المحافظ في تصريح اليوم، أنه يجرى إصدار عقود التقنين، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من تقنين أوضاع، مشيرًا إلى التعامل مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة، وجرى التأكيد على لجنة البت في طلبات تقنين الأوضاع، بتطبيق القانون على الجميع، وتحمل كافة المسئولية القانونية كاملة، مع ومراعاة ظروف المواطنين.



وأكد أنه لا يجري صدور عقود التقنين دون وجود إحداثيات واضحة، مشيرًا إلى أنه يجري تسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين الأوضاع، و إنهاء المعوقات من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي.



جدير بالذكر، أن نموذج العقد الموحد الجديد الخاص بالتقنين، والذى أصدرته المحافظة، آمن تمامًا كونه يحتوي على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد، إضافة إلى علامات سرية يجري الكشف عنها بأجهزة خاصة، وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.