مركبة فضائية ترصد كسوف الشمس من القمر

شهدت مركبة الفضاء " بلو جوست " التي هبطت على سطح القمر مطلع الشهر الجاري، كسوفا كليا للشمس على القمر الليلة، بينما شوهد خسوف القمر من بعض الأماكن على الأرض.

وسجلت الكاميرات المنصوبة على سطح بلو جوست ، التابعة لشركة "فايرفلاي إيروسبيس" الأمريكية الخاصة ومقرها تكساس ، الأرض وهي تتحرك أمام الشمس عبر الأفق القمري ثم حجبتها، وأرسلت الصور إلى الأرض.

وهبطت المركبة الفضائية التي يبلغ طولها مترين على سطح القمر في أوائل مارس الجاري، في ماري كريسيوم ، وهي منطقة يبلغ قطرها نحو 500 كيلومترا.

وتقوم المركبة حاليا باستكشاف القمر بأدوات علمية حتى يوم الأحد.

وتعد المهمة ، المسماة " جوست رايدرز إن ذا سكاي" ، هي أول مهمة قمرية لشركة "فايرفلاي إيروسبيس" ، التي طورت فيما مضى منصات الإطلاق بشكل أساسي.