تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عددا من بلاغات واستغاثات سكان أحد العقارات بمنطقة كرموز، تفيد بوجود أعمال حفر بالعقار الكائن رقم 1 حارة النصر بنطاق حي غرب، بهدف التنقيب عن الآثار، بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو تم تداوله في هذا الشأن يكشف عن حدوث أضرار جسيمة بالعقار المجاور له، قد تؤدي إلى انهيار العقار.



وعلى الفور كلف أحمد خالد محافظ الإسكندرية، رئيس حي غرب والإدارة الهندسية التابعة له، بالانتقال للمعاينة الفورية لموقع البلاغ، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية.

كما انتقلت رئيس حي غرب بحضور قوات شرطة قسم مينا البصل لموقع البلاغ، وتبين وجود أعمال حفر بالعقار الكائن بحارة النصر المكون من أرضي و3 أدوار علوية، وبالمعاينة تبين وجود كسر في حائط العقار الملاصق إلى العقار المجاور رقم 2 حارة المجرة، وبه حفرة عميقة نتج عنها تضرر العقار رقم 3 حارة الانتصار من التوفيقية.

من جانبها، أوضحت رئيس حي غرب، أن الأعمال المخالفة عبارة عن حفر بعمق كبير، أثر ذلك على العقار المجاور، وجارِ عرض الثلاثة عقارات المجاورة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقريرها الفني.

وأشارت رئيس حي غرب، إلى أنه تم إيقاف الأعمال في حينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بحضور مأمور قسم مينا البصل ورئيس المباحث، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.