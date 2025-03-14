نتنياهو يتقدم بشكوى إلى الشرطة ضد رئيس الشاباك السابق

قالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقدم بشكوى إلى الشرطة ضد رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان.

وهدد نداف أرغمان، خلال مقابلة تلفزيونية للقناة 12 العبرية، بـ«كشف معلومات حساسة» حصل عليها خلال فترة خدمته في المنصب، إذا خالف نتنياهو القانون.

ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم»، عن نتنياهو، قوله في الشكوى إن «أرغمان تجاوز جميع الخطوط الحمراء، عندما اختار تهديده وابتزازه خلال تصريحاته التليفزيونية».

وتزعم الشكوى أيضًا أن «رئيس الشاباك، السابق الذي يهدد رئيس الوزراء الحالي باستخدام المعلومات التي جمعها أثناء أداء واجباته في جهاز الأمن العام بشكل إجرامي، يشكل تهديدًا ليس فقط لرئيس الوزراء، بل وتهديدًا للنظام في إسرائيل، وسيادة القانون، والديمقراطية».

وادعى نتنياهو أن «الهدف الوحيد من ذلك هو محاولة منعه من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح جهاز الشاباك، بعد فشله في 7 أكتوبر 2023».

من جانبه، أصدر الشاباك بيانًا ردًا على اتهامات نتنياهو للجهاز، جاء فيه: «هذه تهمة خطيرة ضد رئيس جهاز أمني رسمي في دولة إسرائيل».

وقال في بيانه إن «رئيس الشاباك رونين بار، يكرّس كل وقته لقضايا الأمن، بما في ذلك جهود استعادة المختطفين وحماية الديمقراطية»، منوهًا أن «أي تصريح آخر بهذا الشأن لا أساس له من الصحة».

وحسب تقرير لقناة «كان»، فإن مكتب رئيس الوزراء يضغط على الشاباك لنشر التحقيق حول أحداث 7 أكتوبر في الأيام المقبلة، بهدف تسريع عملية إقالة بار. ومع ذلك، طلب الشاباك مزيدًا من الوقت، مشيرًا إلى أن «التحقيق لم يُستكمل بعد».