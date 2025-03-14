وزيرة الخارجية الألمانية تصف خطة إنفاق ألمانية بأنها رسالة إلى أوكرانيا

أشادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، بالاتفاق على حزمة بمليارات اليوروهات مخصصة للدفاع والبنية التحتية في ألمانيا قائلة إنها تمثل أيضا رسالة إلى أوكرانيا وأوروبا والعالم.

وقالت بيربوك، خلال حديثها في ختام اجتماع مع نظرائها وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا، إن هذه النتيجة تتماشى مع التحديات العالمية التي تواجهها ألمانيا حاليا.

وأضافت بيربوك أن القرار بشأن خطة الإنفاق الألمانية الضخمة لا يجعل ألمانيا أكثر أمانا فحسب، بل يبعث أيضا برسالة إلى أوكرانيا وأوروبا والعالم.

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أن ألمانيا تتحمل المسؤولية، وأن الاستثمارات الكبيرة في أجهزة الاستخبارات، والأمن السيبراني وحماية المدنيين، ضرورية، لا سيما في ظل التهديدات الهجينة التي تواجهها أوروبا بشكل متزايد.