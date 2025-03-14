رأت الفنانة نورهان شعيب، أن المجتمع المصري «ذكوري بنسبة 100%»، مشيرة إلى أن المرأة تتعرض للظلم بينما يحصل الذكور على كل الحقوق المجتمعية والعرفية، وأحيانًا القانونية، على حد قولها.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» إلى أنها شاهدت معاناة المرأة في صديقاتها وزميلاتها و «في نفسها»، مستشهدة بطلب رئيسها في العمل في إحدى الأماكن التي عملت بها أن تساعده في الحصول على دور في مسلسل، لافتة أنها عندما أخذت طلبه على محمل الهزار؛ بدأ يتغير تجاهها.

واعتبرت أن «النجومية فتنة»، قائلة إنه ليس سهلا على الشخص أو الفنان أن يجد فجأة كل الناس معجبة به وتسعى للتصوير معه ويحصل على أموال لم يكن يحلم بها من قبل، وكلها من مكتسبات مهنة التمثيل.

وحذرت بدورها من صدمة ما بعد زوال مكتسبات المهنة، مؤكدة أنها تكون أكبر، لا سيما وأن الممثل يحزن على نفسه، وفي الغالب لا يكمل مشواره لأنه يبدأ في الاهتمام بأشياء أخرى غير عمله.

وأكدت أنها لم تتعرض لفتنة النجومية، مشيرة إلى أن الله تعلى «نجاها» منها، ولكنها كانت سعيدة كأي مراهقة وتجاوزت تلك المرحلة دون الوصول إلى الغرور.