رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع ميدانيا مع فرق الطوارئ رفع تجمعات مياه الأمطار

تواصل فرق الطوارئ بمدينة مرسى مطروح، جهودها على مدار اليوم لرفع تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بالطريق الدولي والشوارع الرئيسية والميادين العامة، وتلبية استغاثات المواطنين في الأحياء السكنية، باستخدام معدات وسيارات الحملة الميكانيكية للتعامل الفوري مع حالة الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ.

وتابع ناصر النجار، رئيس مدينة مرسى مطروح، ميدانيا جهود فرق الطوارئ بالطريق الدولي من مدخل المدينة حتى حي الزهور لسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار؛ تيسيرًا على المواطنين في ظل تقلبات الطقس وسقوط الأمطار التي غمرت الشوارع والميادين.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أن بعض المناطق تضررت من تجمعات مياه الأمطار، مثل شارع المطار عند مدخل المدينة بالكيلو 1 و 2 وحتى حي الزهور بالكيلو 4.

وكلف فرق الطوارئ والسيارات بالتوجه لشفط المياه التي تعيق حركة المرور، خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي.

ووجه النجار، رؤساء القرى بمتابعة حالة الطقس والتغيرات الجوية خلال الفترة المقبلة، وسرعة التحرك والتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار على الطرق السريعة شرقًا وغربًا، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة، وبالتعاون مع الجهات المعنية مثل الحماية المدنية والموارد المائية والري.

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح، تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين عبر غرفة عمليات مجلس المدينة التي تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على الأرقام: 0464933158 / 0464935266.