الصحة اللبنانية : استشهاد 26 مدنيا وإصابة 51 آخرين جراء الاستهداف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم السبت استشهاد 26 مدنيا وإصابة 51 آخرين جراء القصف الإسرائيلي منذ الثاني من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، "إن ادعاء جيش العدو بأن سيارات الإسعاف تُستخدم لأغراض عسكرية ليس إلا تبريراً للجرائم التي يرتكبها هذا الجيش بحق الإنسانية، ضارباً عرض الحائط بكل القوانين الدولية والإنسانية واتفاقيات جنيف التي تنص على "وجوب حماية واحترام العاملين في الخدمات الطبية المكلّفين بالبحث عن الجرحى والمرضى ومعالجتها" ، كما "حماية الوحدات والمنشآت الطبية وعدم استهدافها".

وأضاف البيان: "دأب العدو الإسرائيلي منذ بداية عدوانه على لبنان على الاستهداف المركّز للطواقم الاسعافية خلال أدائهم مهامهم الإنقاذية على خطوط النار، إلى أن وصل به الإجرام إلى حد استهداف مركز الرعاية الصحية الأولية في بلدة برج قلاوية، وهو من ضمن شبكة المراكز المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية والتي تعمل بالتنسيق مع جمعيات أهلية بإشراف وزارة الصحة العامة، ما يجعل الاعتداء استهدافا لا لبس فيه لمنشأة صحية مدنية لبنانية".

وأوضح البيان، أن "الاستهداف أتى على الطاقم الكامل العامل في المركز من أطباء ومسعفين وممرضين، فلم ينج سوى عامل صحي واحد أُصيب بجروح خطرة، فيما استشهد 12 آخرون، ولا يزال البحث مستمراً عن 4 مفقودين".