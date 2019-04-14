ارتفاع عدد ضحايا السيول في إيران إلى 76 قتيلا

أعلن رئيس منظمة الطب العدلي الإيرانية أحمد شجاعي ارتفاع عدد ضحايا السيول إلى 76 قتيلا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول اليوم الأحد، إنه مع تأكد مقتل "خمسة أشخاص في خوزستان وشخص واحد في إيلام، يكون عدد ضحايا السيول قد ارتفع إلى 76 شخصا حتى الآن".

يذكر أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها إيران منذ أسابيع تسببت أيضا في إصابة المئات وإجلاء عشرات الآلاف من سكان القرى والمدن الأكثر تضررا إلى مناطق آمنة، إضافة إلى تدمير طرق وجسور ومرافق حيوية، وتضرر آلاف الوحدات السكنية والتجارية، وإلحاق أضرار بالغة بالقطاع الزراعي.

وقامت دول من بينها الكويت وسويسرا وتركيا وألمانيا وسلطنة عمان بإرسال مساعدات إلى إيران، ونتيجة للعقوبات الأمريكية التي تحظر التحويلات البنكية لإيران، فإن البلاد لم تتلق مساعدات مالية.