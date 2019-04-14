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وافق البنك الدولي على إقراض تنزانيا 1.7 مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية خلال العام المالي 2020/2019 ، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة المالية التنزانية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الموافقة جاءت بعد لقاء بين نائب رئيس البنك لشؤون أفريقيا حافظ غانم ووزير المالية التنزاني فيليب مبانجو في واشنطن.

وقالت الوكالة إن تمويل مشاريع التعليم ارتفع من 300 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، في حين تم زيادة الأموال المخصصة لمشاريع القضاء على الفقر من 300 إلى 450 مليون دولار.

وسيتم استخدام بقية قيمة القرض في أعمال تحديث البنية التحتية وقطاعات الزراعة والأمن الغذائي والصحة والطاقة ومناخ الأعمال.

ويشار إلى أن البنك الدولي مول حتى الآن 21 مشروعًا في تنزانيا بقيمة 8ر4 مليار دولار.