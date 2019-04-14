تقرير: زيادة قوية في عدد طلبات اللجوء من نيجيريين في ألمانيا

كشف تقرير صحفي عن زيادة قوية في عدد طلبات اللجوء من نيجيريين في ألمانيا منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح تقرير مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية تم نشره، اليوم الأحد، أن إجمالي 3923 نيجيريا قدموا طلبات لجوء في ألمانيا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.

يذكر أن عدد الطلبات المقدمة من نيجيريين في ديسمبر الماضي بلغ 554 طلبا فقط، مقابل 1168 على مدار عام 2018.

وبحسب التقرير الصحفي، جاءت نيجيريا في المرتبة الثانية في ترتيب الدول التي ينحدر منها طالبو اللجوء في ألمانيا خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وسبقتها سوريا.

وأشار أرمين شوستر، خبير شؤون السياسة الداخلية بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى أن كثيرا من النيجيريين يأتون من إيطاليا إلى ألمانيا بشكل غير شرعي، وقال: "يرافق ذلك أيضا استيراد هياكل مافيا إجرامية تشكلت هناك".

وأضاف شوستر أن جميع طالبي اللجوء من نيجيريا تقريبا ليس لديهم أوراق ثبوتية، لافتا إلى أن هذا الأمر يزيد من صعوبة ترحيلهم بشكل كبير عند اتخاذ قرار سلبي بشأن لجوئهم.

وبحسب تقرير صحف مجموعة "فونكه"، هناك 3 مجموعات من نيجيريين معروفين للهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم، لاسيما في جرائم التهريب والدعارة الجبرية.

يشار إلى أن جماعة "بوكو حرام" الإرهابية تهدد أمن المواطنين في شمال نيجيريا. ولقى 20 ألف شخص على الأقل حتفهم إثر هجمات للمتشددين منذ عام 2009. وفر نحو 2.5 مليون شخص من العنف في شمال البلاد. وتعد نيجيريا منذ وقت طويل مصدرا رئيسيا للمهاجرين الذين يسعون إلى للسفر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.