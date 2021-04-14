قال عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن رواد المساجد أظهروا وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصري خلال صلاة التراويح، مشيرًا إلى أن الأمر أكدته كل مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «الأولى»، اليوم الأربعاء، أن الأئمة ووكلاء الوزارة ومديري المديريات مستمرون في عمليات التعقيم عقب الصلوات في جميع المساجد، محذرًا من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الضوابط الاحترازية تشمل الالتزام بارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي والحفاظ على علامات التباعد، منوهًا بأن التهاون في تطبيق تلك الإجراءات يضطر الوزارة لغلق المسجد.

ولفت إلى أن الإمام ومن معه من العمال والمختصين داخل المسجد مسؤولون عن ارتداء الرواد الكمامة وإحضار المصلى الخاص بهم، قائلًا إن الوزارة شكلت غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني؛ لمتابعة الوضع خلال شهر رمضان والوقوف على أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.