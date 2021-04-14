أفغانستان: مقتل قيادي بارز بتنظيم داعش في منطقة خوجياني

أعلنت السلطات الأمنية الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي في إقليم نانجرهار، وضبطت متفجرات وبعض الأسلحة بمخبأ تنظيم داعش في منطقة خوجياني، دون أي تعليق من تنظيم داعش على الحادث.

وقال مصدر أمني في إقليم نانجرهار لوكالة أنباء "بختار" الأفغانية، إن قوات الأمن الوطني الخاصة تمكنت من قتل القيادي البارز في تنظيم داعش والمعروف باسم مصطفى في منطقة خوجياني الليلة الماضية، مضيفا أن القيادي الداعشي كان يخطط لهجمات إرهابية جديدة.

وأشار إلى أن الملا مصطفى هو منفذ عشرات العمليات الإرهابية القاتلة في نانجرهار، حيث قال إن معظم التفجيرات والاغتيالات وهجمات داعش الأخيرة في المنطقة الشرقية نٌفذت بأوامر منه.

وفي سياق منفصل، أحبطت الشرطة الأفغانية، اليوم، عدة هجمات إرهابية في أقاليم خوست وميدان ورداك ولوجار.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، لوكالة أنباء "بختار" الأفغانية، إن قوات الشرطة تمكنت من تفجير دراجة نارية مليئة بالمتفجرات في منطقة فارم باغ خوست، وتفجير لغم أرضي ثقيل على الطريق العام وسط ميدان وردك، وتفجير لغم أرضي في منطقة محمد أغا في لوجار.