الأرجنتين: لقاح سبوتنيك V يوفر حماية مناعية أكبر من اللقاحات الأخرى

ذكرت وزارة الصحة الأرجنتينية، اليوم الأربعاء، أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يوفر حماية مناعية أكبر من اللقاحات الأخرى المستخدمة في البلاد، حيث أنها تتعامل مع عدة لقاحات من ضمنها اللقاح الروسي، حيث تقوم وزارة الصحة بعملية مراقبة إمكانية الإصابة بعد التطعيم.

وقال مسؤول في الوزارة يدعى خوان مانويل كاستيلي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، إنه تم تشخيص إصابة 0.27% من الملقحين بجرعات "سبوتنيك V"، مشيرًا إلى أن اللقاح يقلل من احتمالية حدوث مضاعفات من فيروس كورونا والوفيات، لكنه لا يقضي على العدوى بنسبة 100%.

وتواجه الأرجنتين حاليًا موجة ثانية من وباء كورونا، وتفيد أرقام رسمية أن الأرجنتين التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، سجلت أكثر من 2 مليون مصاب.

والجدير بالذكر أن رئيس الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز كان قد أعلن، في 10 ديسمبر 2020، أن بلاده وقعت عقدا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، لتطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من يناير إلى فبراير 2021.