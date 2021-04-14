الحجرف: يجب إشراك دول التعاون الخليجي في مفاوضات نووي إيران

حذرت دول مجلس التعاون الخليجي، من إعلان إيران عن بلوغ 60% من تخصيب اليورانيوم، باعتباره مؤشرًا خطيرًا ومقلقًا لأمن المنطقة والعالم، مشددة على ضرورة "إشراك دول المجلس في مفاوضات نووي إيران".



وطالبت الدول الست" المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذا التطور الخطير والمهدد للأمن والسلم الإقليمي والعالمي".



وأكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون في المفاوضات الجارية بين الدول الدائمة العضوية وألمانيا وإيران، والمتعلقة بالاتفاق النووي الخاص ببرنامج إيران النووي.



وشدد الأمين العام في رسائل وجهها اليوم إلى وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، على أن مجلس التعاون مساهم رئيسي في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها".



وأكد "أن المفاوضات الجارية الآن في فيينا يجب ألا تقتصر على البرنامج النووي الإيراني، بل يجب أن تشمل السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".