إجراء عملية جراحية دقيقة لطفلة عمرها 38 أسبوعا بمستشفى مبرة طنطا

أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، نجاح مستشفى مبرة طنطا للتأمين الصحى، في إجراء جراحة دقيقة لطفلة مكتملة النمو عمرها الرحمي 38 أسبوع ، تم تشخيصها قبل الولادة بأشعة السونار كحالة التفاف في المبيض الأيمن.

وأوضح د. سيد عبد السلام مدير المستشفى، أن الطفلة أدخلت الحضانة عن عمر 24 يوما وتم تجهيزها للجراحة وأجريت العملية في نفس يوم الدخول، حيث قام الفريق الطبي بعمل شق جراحي تجميلي بدلا من شق الاستكشاف وتبين أن حجم الكيس المبيضي يتراوح من ٥ إلى ٧ سم مصحوبا بإلتواء في المبيض مما استدعي إزالة المبيض.

وأضاف، خرجت الطفلة من العمليات بحالة جيدة وتم وضعها تحت الملاحظة بقسم المبتسرين وإعطاء التغذية تدريجيا، وخرجت الطفلة بصحة جيدة تحت الإشراف المشترك من قبل قسمي جراحة الأطفال وقسم المبتسرين، ويأتي هذا في إطار خطة الفرع لإدخال خدمات تخصصية لجراحات الأطفال والمبتسرين بمستشفى مبرة طنطا.