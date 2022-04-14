 إيني الايطالية: تصدير 3 مليارات متر مكعب من الغاز المصري إلى أوروبا وإيطاليا في عام 2022 - بوابة الشروق
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إيني الايطالية: تصدير 3 مليارات متر مكعب من الغاز المصري إلى أوروبا وإيطاليا في عام 2022

أحمد إسماعيل
نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 11:05 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 11:05 ص

قالت شركة إيني الايطالية، إن الاتفاق المبرم مع الشركة القابضة للغازت الطبيعية "إيجاس" المصرية، سيسمح بتصدير نحو إلى 3 مليارات متر مكعب في عام 2022 لمحفظة إيني للغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى أوروبا وإيطاليا.

وأضافت الشركة، أن الاتفاقية تسمح بزيادة إنتاج الغاز وصادرات الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة الترويج لتصدير الغاز المصري إلى أوروبا، وتحديداً إلى إيطاليا، في سياق الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وبحسب الشركة الإيطالية، فإن الطرفين اتفقوا على تثمين احتياطيات الغاز المصري من خلال زيادة أنشطة الغاز المشتركة وتحديد الفرص لتعظيم إنتاج الغاز على المدى القصير، حيث ستعمل إيني أيضًا على تحسين حملات الاستكشاف في الكتل الحالية وفي المساحة المكتسبة حديثًا في دلتا النيل وشرق البحر الأبيض المتوسط ومناطق الصحراء الغربية.

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