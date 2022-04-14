مستشار الأمن القومي الأمريكي: القتال في أوكرانيا قد يستمر لأشهر

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن «القتال في أوكرانيا قد يستمر لأشهر أو حتى لفترة أطول»، لافتًا إلى أن واشنطن «نجحت خلال أيام في فرض عقوبات كبيرة ضد روسيا».

وأضاف – بحسب ما أوردته قنوات إخبارية، مساء الخميس – أن الولايات المتحدة نجحت في توحيد المجتمع الدولي بشكل فعال وسريع ضد روسي، لافتًا إلى أن بلاده تعمل على ضمان وجود طريقة مرنة ومتنوعة، لحصول أوكرانيا على معدات عسكرية.

وذكر أن واشنطن لا تعمل داخل حدود أوكرانيا، متابعًا: «إذا اعترضت موسكو إمدادات دعم كييف، فسيكون ذلك تغييرا في قواعد اللعبة».

وأوضح أن تعليق الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن إزاحة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن السلطة كان «شخصيًا»، نافيًا وجود خطط أمريكية لتغيير النظام في روسيا؛ لأنها مسؤولية الشعب الروسي وحده.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع روسيا بمسائل عدة بينها النووية والمحطة الفضائية الدولية، قائلًا إن واشنطن ستعلن في الأيام القليلة المقبلة، خطوات للتصدي لعمليات التهرب من العقوبات على موسكو.

وقال إن الولايات المتحدة عبرت عن قلقها من موقف الصين إزاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا أنها «سنتخذ كل الخطوات المناسبة، لمنع أي هجوم صيني على تايوان».