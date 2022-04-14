بنك كوريا المركزي يرفع سعر الفائدة إلى 5ر1% مع تزايد مشاكل التضخم

رفع بنك كوريا الجنوبية المركزي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الخميس لكبح ضغط التضخم المتزايد حيث أدت الحرب المستمرة في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية.

وعقد مجلس السياسة النقدية للبنك اجتماعا لتحديد سعر الفائدة في وقت سابق اليوم وصوت على رفع سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام إلى 5ر1%، وفقا للبنك المركزي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا الارتفاع يأتي بعد أن رفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة بطريقة استباقية وسريعة في الأشهر الأخيرة للحد من التضخم.

ومنذ آب/أغسطس الماضي، رفع بنك كوريا المركزي الفائدة ثلاث مرات أخرها في كانون الثاني/يناير الماضي وكانت بمقدار ربع نقطة مئوية.

جاء قرار رفع سعر الفائدة من بنك كوريا المركزي هذا الشهر وسط مخاوف مستمرة بشأن ارتفاع ضغط التضخم الناتج عن اضطرابات سلسلة التوريد التي طال أمدها ، وانتعاش الطلب من الجائحة، وارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية بسبب الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في الوقت الذي بلغ فيه معدل تضخم أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية خلال آذار/مارس الماضي 1ر4% وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات.

ويشهد اقتصاد كوريا الجنوبية، وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا ، انتعاشا قويا من التباطؤ الناجم عن الجائحة على خلفية الصادرات القوية ، لكنه يواجه شكوكا اقتصادية متزايدة في الداخل والخارج وسط الجائحة، والحرب الروسية ضد أوكرانيا ، وعمليات الإغلاق التي سببها الوباء.