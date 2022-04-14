فرنسا تسجل 159 ألفا و291 إصابة جديدة بكورونا و163 حالة وفاة

سجلت فرنسا 159 ألفا و291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد، 163 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 27 مليونا و512 ألفا و516 إصابة، والوفيات إلى 144 ألفا و825 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 155 مليونا و184 ألفا و328 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.