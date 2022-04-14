التضامن: 8 آلاف مريضة إدمان تقدمن للعلاج خلال عام 2021

استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير الصندوق الأثر المجتمعي لسلسلة الحملات الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات" مؤكدا أن الإعداد لهذه الحملات له منهجية علمية من خلال تحليل الوضع الراهن لمشكلة التعاطي وتحليل بيانات المترددين لطلب العلاج مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تفنيد تلك الحملات للمفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات بالإضافة إلى إجراء استطلاعات رأى مع الشباب وجلسات حوارية مع المتعافين وورش عمل لتقيم وقياس أثر كل حملة تحت إشراف لجنه أكاديمية من المتخصصين.



وأضاف وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال كلمته، على هامش إطلاق نسخة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات بمشاركة اللاعب محمد صلاح، أن تحليل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن سنويا تعتبر مرشدا للوضع الراهن للتعاطي في المجتمع المصري حيث بلغت نسبة الذكور المتقدمين للعلاج 95% بينما الإناث بلغت نسبتهم 5%، وتشير البيانات أن الفئة العمرية من 21-30 سنه هي الأكبر، بنسبة 43,33% يليها الفئة العمرية من 31ـ 40 سنه، بنسبة 36.3%.



وأشار إلى تدنى سن التعاطي إلى أقل من 15 سنه بنسبة 13.6%، لافتا إلى أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" أحدثت تأثيرا على المستوى القومى والوطني خلال المراحل السابقة، حيث ساهمت في زيادة معدلات الطلب على العلاج بنسبه 400% وبلغت طلبات العلاج 140 ألف مريض خلال 2021 بعد أن كانت 35ألف مريض خلال 2014 وزادت نسبه المتقدمين للعلاج من الإناث لتصل إلى 5% من إجمالي عدد المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن"16023"، بعد أن كانت 1% خلال عام 2014، وتواكبا مع تنامى الطلب على العلاج تم التوسع في تقديم خدمات العلاج والتأهيل من خلال 28 مركز علاجي في 17 محافظة مقارنه ب21 مركز علاجي في 7 محافظات عام 2014.



وأضاف أن الحملة أحدثت صدى أيضا على المستوى الدولي ،حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح في المؤتمر الدولي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات بنيروبي عام 2017 وفي فينا عام 2020، كما وصفتها هيئة الأمن العام في الصين كأحد أهم الحملات المؤثرة في مجال الوقاية من المخدرات في العقد الماضي وتم ترجمتها لخمس لغات وإذاعتها.



ولفت إلى أن المحطات الإخبارية العالمية "سي إن إن" و"بي بي سي" ووكاله الأنباء الصينية اهتمت بتغطية تلك الحملات، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية.