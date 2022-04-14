 الشرطة الأميركية تعتقل المشتبه في إطلاق النيران في محطة قطار بروكلين بنيويورك - بوابة الشروق
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الشرطة الأميركية تعتقل المشتبه في إطلاق النيران في محطة قطار بروكلين بنيويورك

أ ش أ
نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 6:40 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 6:40 ص

أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم الأربعاء، اعتقال فرانك جيمس، المشتبه به في تنفيذ إطلاق النار في محطة قطار بروكلين، بولاية نيويورك أمس الاثنين.
وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن "الشخص المشتبه به في تنفيذ هجوم محطة القطار في بروكلين وخلف 16 مصابا، قد اعتقل، وأودع في السجن في منهاتن."
من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن المعتقل سوف يواجه تهم بارتكاب هجوم إرهابي.
في وقت سابق، أعلنت شرطة مدنية نيويورك الأميركية اليوم، أنها اعتبرت شخصا يُدعى فرانك جيمس مشتبها به في عملية إطلاق نار أمس في ضاحية بروكلين بإحدى محطات مترو الأنفاق.

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