بوتين يتهم أوروبا بزعزعة سوق الطاقة بسبب العقوبات على روسيا

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدول الأوروبية بـ«زعزعة» سوق الطاقة بسبب العقوبات على روسيا، لافتًا إلى أن «أوروبا لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي في الوقت الراهن»، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأشار في اجتماع حكومي متعلق بمسائل الطاقة، إلى أن بنوك الدول غير الصديقة تؤخر سداد ثمن موارد الطاقة الروسية بالروبل، لافتًا إلى أن «التخلي عن عملات الدول غير الصديقة مهمة استراتيجية؛ لتطوير التعاون مع الشركاء الذين يمكن التنبؤ بهم».

وأضاف خلال كلمة له، مساء الخميس، أن شركات النفط والغاز الروسية لاعب مسؤول في السوق العالمي، مشددًا على أهمية انطلاق موسكو من مصالحها الوطنية في هذا القطاع.

وشدد على أهمية تعزيز توريد موارد الطاقة إلى السوق الداخلية الروسية؛ لتلبية الطلب وخفض الأسعار، مشيرًا إلى أهمية تنويع الدول التي تورد موسكو لها الغاز والنفط؛ لأن التوريدات في الجانب الغربي تنخفض.

وطالب بتعزيز النهج المتبع في السنوات الأخيرة الخاص بالتوجه إلى الأسواق النامية، متابعًا: «سنعمل على تكثيف عمليات استخراج النفط والغاز، خلال الفترة المقبلة، وبدأنا العمل على الأمر من خلال إنشاء شركات معاصرة وحديثة، ومشروعات لتحفيز الاستثمارات».