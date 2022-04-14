رئيس الوزراء البريطاني يكشف عن خطة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، النقاب عن خطة مثيرة للجدل بشأن إرسال طالبي اللجوء الذين يعبرون القنال الإنجليزي إلى رواندا.



وأضاف جونسون، في خطاب اليوم الخميس، أن المهاجرين الذين يأتون إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة يخاطرون بإرسالهم إلى رواندا.



وتابع أن هذا الإجراء، الذي يمثل تحولا كبيرا في السياسة، يهدف إلى ردع الأشخاص عن الإقدام على العبور الخطير. كان نحو 28 ألف شخص قد قاموا بذلك العام الماضي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن من المرجح أن تثير هذه الخطة نزاعا سياسيا كبيرا في المملكة المتحدة مع الوضع في الاعتبار الانتقاد الذي واجهته دول أخرى انتهجت سياسيات مماثلة.