المجر: النزاع الأوكراني سينتهي عندما تتوقف أمريكا وأوروبا عن دعمه

اعتبر رئيس الوزراء المجر فيكتور أوربان أن النزاع في أوكرانيا سينتهي عندما تتوقف الولايات المتحدة وأوروبا عن دعمه.

وقال أوربان -وفقا لقناة (روسيا اليوم)- "في الواقع إن أوكرانيا دولة غير موجودة من الناحية المالية.. والانخفاض في المؤشرات الاقتصادية هناك هائل، وهو أمر مفهوم تماما بسبب الحرب. من الواضح أنه لا يمكن لأوكرانيا تمويل نفسها".

وأشار أوربان إلى أن أوروبا تنفق عشرات المليارات من الدولارات وتدفع المعاشات الأوكرانية وتكلفة مؤسسات الدولة والرعاية الصحية والتعليم.

وتابع: "هذه مبالغ هائلة، عدة عشرات المليارات من اليوروهات التي يحتاج إليها الاقتصاد الأوروبي. ومن الواضح أن ذلك لا يمكن أن يستمر بشكل دائم".

وأشار إلى أنه من خلال الميزانيات المشتركة للاتحاد الأوروبي تشارك المجر في تمويل أوكرانيا أيضا، ولكن على الرغم من ذلك فإن وضع الأقلية الهنغارية في منطقة زاكارباتيه الأوكرانية يتدهور باستمرار.

وعبر أوربان عن اعتقاده بأن أوروبا غير جاهزة لتغيير موقفها من الأزمة الأوكرانية والعقوبات، مضيفا "إننا لسنا مستعدون لأن يجبر الرأي العام الأوروبي القادة الأوروبيين على تغيير موقفهم من الأزمة الأوكرانية وسياسة العقوبات لكن لحظة الحقيقة ستأتي، لأن ما يحدث الآن يدمر أوروبا وأمنها واقتصادها".