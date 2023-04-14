مجلس التعاون الخليجي: تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة بارقة أمل جديدة نحو حل أزمة اليمن

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، إن انطلاق عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، اليوم الجمعة، في اليمن "بارقة أمل جديدة نحو حل أزمة اليمن".

وأشاد الأمين العام في بيان له مساء اليوم "بهذا الاتفاق، الذي يعد ثاني أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن، وبادرة إنسانية مهمة في هذه الأيام المباركة لعودة مئات الأسرى والمعتقلين إلى أسرهم وأهليهم"، مثمناً "دور المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية صفقات تبادل الأسرى".

وأضاف أن هذا الاتفاق بارقة أمل جديدة تعطي الزخم للجهود الهادفة لوضع الأزمة اليمنية على طريق الحل، وخطوة مشجعة تدعم السلام لليمن وشعبه من خلال هدنة دائمة وحل سياسي يرسم ملامح الاستقرار في اليمن والمنطقة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات المؤتمر الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2216 و2624.

وأشاد "بالمساعي المخلصة للوفد السعودي والعُماني في صنعاء للوساطة بين الطرفين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، الأمر الذي يعكس الموقف الثابت لكافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي الشامل".

ووصل اللواء ناصر هادي شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه هادي، مساء اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، ضمن صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

وكان برفقة اللواء ناصر لدى وصوله الرياض وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وبدا في صحة جيدة.

وأكد الإرياني أن الإفراج عن هادي جاء ضمن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين مع الحوثيين، وسيتم تقديم الرعاية الصحية له من جانب الأشقاء بالمملكة.

وتابع: "نثمن دور الأشقاء بالمملكة العربية السعودية في ملف الأسرى والمختطفين، وجهودها المستمرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لوضع حد لهذه المعاناة الإنسانية والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين".

ولفت إلى أن ملف تبادل الأسرى والمختطفين حظي باهتمام ومتابعة خاصة من مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره ملفًا انسانيًا في المقام الأول.