ضرب زلزال بلغت شدته 4.4 درجة على مقياس ريختر مقاطعة بدخشان شمال شرق أفغانستان بعد ظهر اليوم الجمعة.



وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أن مركز الزلزال كان في مقاطعة بدخشان على بعد 124 كيلومترا جنوب غرب مدينة "فايز آباد" عاصمة "بدخشان".



وكان الزلزال على عمق 150 كيلومترا، عند خط عرض 36 و38 وخط طول، 69 و48.



وتعد المنطقة واحدة من المناطق النشطة من حيث الصفائح التكتونية، مما يتسبب في كثير من الأحيان في حدوث زلازل متوسطة إلى ضخمة في البلاد.



ويشار إلى أن وتيرة الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلازل، ازدادت في الأشهر القليلة الماضية في أفغانستان، ولا سيما في مقاطعة بدخشان.



جدير بالذكر أن أفغانستان معرضة للكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلازل والانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة والجفاف والانهيارات الجليدية والأمطار الغزيرة. وتؤثر الكوارث الطبيعية بشكل كبير على البلاد بسبب ضعف نظام الاستجابة وشبكة النقل.



وشهدت البلاد زلزالا قويا بلغت قوته 6.5 درجة مارس الماضي وكان مركزه منطقة جورم بمقاطعة بدخشان، وأسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص وإصابة آخرين، ودمر الزلزال أكثر من 656 مبنى سكني في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك بدخشان وكونار وبنجشير وتخار.